Буйный школьник под Иркутском ударил учителя стулом по голове

В Избранное

Иркутск, 3 октября. Учитель школы поселка Чуна Иркутской области получил сотрясение мозга от удара стулом — ранее судимый 16-летний школьник без видимой причины набросился на пожилого преподавателя в ответ на просьбу покинуть класс, сообщили в местной администрации.

Ранее судимый 16-летний школьник из поселка Чуна зашел во время урока не в свой класс, после чего учитель спокойно попросил его покинуть помещение и отправиться к своим одноклассникам. Подросток спровоцировал конфликт, он схватил стул и бросил им в педагога. Пожилой мужчина получил удар в висок и потерял сознание. Прибывшие на место ЧП медики констатировали сотрясение мозга.

Инцидент произошел 29 сентября, 2 октября районная комиссия по делам несовершеннолетних заявила о намерении ходатайствовать об отмене условно-досрочного освобождения нарушителя, который отбывал год и два месяца в Ангарской колонии, откуда был недавно освобожден. Подростка могут вернуть на четыре месяца обратно к места лишения свободы.