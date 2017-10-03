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Буйный школьник под Иркутском ударил учителя стулом по голове
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    Буйный школьник под Иркутском ударил учителя стулом по голове

    10:43  3 Октября 2017  /обновлено: 10:44  03 Октября 2017
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    Буйный школьник под Иркутском ударил учителя стулом по голове

    Иркутск, 3 октября. Учитель школы поселка Чуна Иркутской области получил сотрясение мозга от удара стулом — ранее судимый 16-летний школьник без видимой причины набросился на пожилого преподавателя в ответ на просьбу покинуть класс, сообщили в местной администрации. 

    Ранее судимый 16-летний школьник из поселка Чуна зашел во время урока не в свой класс, после чего учитель спокойно попросил его покинуть помещение и отправиться к своим одноклассникам. Подросток спровоцировал конфликт, он схватил стул и бросил им в педагога. Пожилой мужчина получил удар в висок и потерял сознание. Прибывшие на место ЧП медики констатировали сотрясение мозга.

    Инцидент произошел 29 сентября, 2 октября районная комиссия по делам несовершеннолетних заявила о намерении ходатайствовать об отмене условно-досрочного освобождения нарушителя, который отбывал год и два месяца в Ангарской колонии, откуда был недавно освобожден. Подростка могут вернуть на четыре месяца обратно к места лишения свободы.

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #чп #школа #иркустк
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