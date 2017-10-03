Кредитная нагрузка жителей России рекордно снизилась

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Москва, 3 октября. Уровень кредитной нагрузки жителей России достиг минимального значения с 2014 года. Клиенты банков гасят старые кредиты быстрее, чем оформляют новые.

За первые шесть месяцев 2017 года показатель уровня кредитной нагрузки составил 32%. Эксперты заявляют, что за последние четыре года он снизился на 8 процентных пунктов, сообщает газета «Известия». По словам специалистов Объединенного кредитного бюро, на снижение долговой нагрузки повлияли рост доходов россиян и более строгая оценка заемщиков банками.

Кроме того, увеличилось среднее количество кредитов на заемщика. Если раньше жители России предпочитали брать один кредит, но на половину зарплаты, то сейчас граждане берут сразу несколько небольших.

Напомним, что кредитная нагрузка, или показатель payment-to-income, - это соотношение размера ежемесячных платежей по всем кредитам заемщика к уровню его дохода. Комфортным считается показатель на уровне 30–35%.