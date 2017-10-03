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Дело «рассыпалось»: Аваков рассказал о судьбе пойманного на взятке замглавы МВД Украины
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    Дело «рассыпалось»: Аваков рассказал о судьбе пойманного на взятке замглавы МВД Украины

    11:01  3 Октября 2017
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    Дело «рассыпалось»: Аваков рассказал о судьбе пойманного на взятке замглавы МВД Украины

    Киев, 3 октября. Глава украинского МВД Арсен Аваков в ходе брифинга объявил, что дело о взятке против его заместителя Вадима Трояна «рассыпалось». Сейчас, подчеркнул украинский министр, его заместитель находится на работе и выполняет свои служебные обязанности «честно и достойно, как и ранее».

    Аваков вспомнил о деле Трояна после долгой паузы, когда практически никакой информации не просачивалось в СМИ — для того, чтобы объявить, что взятки в 2 млн гривен у замминистра не нашли.

    «Действительно, у Трояна был проведен обыск, — сообщил Аваков в ходе брифинга. — В рамках этого обыска предмет обыска, то есть якобы деньги, которые ему якобы передали, «меченые», найдены не были. После чего те обвинения, что были выдвинуты против него, рассыпались».

    Дело «рассыпалось»: Аваков рассказал о судьбе пойманного на взятке замглавы МВД Украины

    Судьбы других доказательств — например, данных, полученных с помощью прослушки, установленной в подаренной Трояну «чудо-папке»  — министр не коснулся. 

    Как считают близкие к министру внутренних дел источники украинских СМИ, сам по себе Троян не особенно дорог Авакову — однако министру было важно показать, что никто не смеет заходить на контролируемую украинским МВД «территорию» и пытаться нанести удар по его ближайшему окружению. Люди уверены, что «дело Трояна» (по которому в качестве подозреваемых сейчас проходят совершенно иные люди) стало очередным эпизодом войны между Аваковым и Порошенко.

    «Он потребовал от Порошенко прекратить дело. На каких условиях они договорились мне точно неизвестно, но дело спустили на тормозах», — утверждает источник, по мнению которого дело против Трояна было нарушением «базового договора о ненападении» между Аваковым и Порошенко.

    Таким образом «дело Трояна» — «нелепого и инфантильного» коррупционера, по отзывам соратников Авакова — считают отголоском масштабного политического сражения между силами, которые к сохранению своего текущего статуса и теми, кто хочет превратить Украину в парламентскую республику, ограничив власть президента и дав больше полномочий кабмину — в том числе Авакову — и Раде.

     

    Автор: Валентин Меликов
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