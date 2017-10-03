Ученые доказали, что секс старит человека

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Бразилиа, 3 октября. Ученые из Бразилии провели опыты на 80 крысах и опровергли распространенную мнение о том, что секс продлевает молодость и ведет к долголетию. По их мнению, активная сексуальная жизнь наоборот ведет ведет к изнашиванию организма и может ускорить процесс старения.

Исследование провели в Федеральном университете Рио-Гранде-ду-Сул. Его результаты были опубликована в журнале Biogerontology.

Как уточняют «Дни.ру», 80 двухмесячных самцов крыс разделили на четыре группы, в которых животные доживали до трех, шести, 12 и 24 месяцев. Акаждую такую группу поделили затем еще на две подгруппы: в одной крысы вступали в половой акт с подселенными к ним самками, а в другой не размножались. Выяснилось, что крысы, которые вели активную половую жизнь, старились быстрее. Особенно ярко эти особенности были выражены в группах, где самцы жили три месяца. Ученые полагают, что итоги эксперимента справедливы и для человека.

