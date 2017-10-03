Telia продала более 6% акций «Мегафон»

В Избранное

Москва, 3 октября. Шведский оператор Telia продал 6,2% акций российского оператора «Мегафон» за 392 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе Telia.

«Telia продала около 6% своих акций в «Мегафоне» примерно за 3,2 миллиарда шведских крон (391,7 миллиона долларов)», — рассказали представители шведского оператора.

Таким образом, акции Telia в «Мегафон» сократились до 19%. Как отмечается, при продаже стоимость каждой акции составляла 585 рублей.

В начале сентября в «Мегафоне» опровергли сообщения об уходе главы компании Сергея Солдатенкова со своего поста. По словам представителей оператора, опубликованные рядом СМИ сообщения, не являются соответствующими действительности.