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Экономика
Telia продала более 6% акций «Мегафон»
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    Telia продала более 6% акций «Мегафон»

    10:32  3 Октября 2017
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    Telia продала более 6% акций «Мегафон»

    Москва, 3 октября. Шведский оператор Telia продал 6,2% акций российского оператора «Мегафон» за 392 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе Telia.

    «Telia продала около 6% своих акций в «Мегафоне» примерно за 3,2 миллиарда шведских крон (391,7 миллиона долларов)», — рассказали представители шведского оператора.

    Таким образом, акции Telia в «Мегафон» сократились до 19%. Как отмечается, при продаже стоимость каждой акции составляла 585 рублей.

    В начале сентября в «Мегафоне» опровергли сообщения об уходе главы компании Сергея Солдатенкова со своего поста. По словам представителей оператора, опубликованные рядом СМИ сообщения, не являются соответствующими действительности. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    #акции #мегафон #telia
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