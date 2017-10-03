Навигатор от «Яндекса» научился учитывать скорость транспортных потоков

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Москва, 3 октября. Пользователи приложения «Яндекс.Навигатор» смогут более точно определить самый быстрый вариант проезда и сэкономить еще немного времени, так как теперь будут получать маршрут с учетом скорости движения машин в разных потоках магистрали.

В сообщении пресс-службы «Яндекса» указано, что теперь навигатор анализирует скорость движения каждого потока и учитывает ее при расчете времени поездки. Также программа показывает загруженность дороги с учетом выбранной полосы. Таким образом, приложение будет подсказывать водителю маршрут, который наиболее быстро приведет его к месту назначения, сообщает информационный портал «НьюИнформ».

Напомним, что предлагаемый российской компанией «Яндекс» сервис «Яндекс. Навигатор» останется бесплатным для всех своих пользователей