Два псковича до смерти избили своего собутыльника

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Псков, 3 октября. Мужчина скончался после травм, полученных в пьяном конфликте, в Новосокольниках Псковской области.

По информации пресс-службы УМВД по Псковской области, в минувшую субботу, 30 сентября, 55-летний мужчина был доставлен в больницу с серьезными телесными повреждениями. В медицинском учреждении потерпевший скончался.

Сотрудники полиции установили двух подозреваемых. Местные жители работали с погибшим мужчиной работали вместе в одной организации. После рабочего дня все трое решили выпить спиртное, разгорелся конфликт, в ходе которого двое мужчин избили до смерти своего коллегу.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.