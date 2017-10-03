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Два псковича до смерти избили своего собутыльника
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    Два псковича до смерти избили своего собутыльника

    10:20  3 Октября 2017
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    Два псковича до смерти избили своего собутыльника

    Псков, 3 октября. Мужчина скончался после травм, полученных в пьяном конфликте, в Новосокольниках Псковской области.

    По информации пресс-службы УМВД по Псковской области, в минувшую субботу, 30 сентября, 55-летний мужчина был доставлен в больницу с серьезными телесными повреждениями. В медицинском учреждении потерпевший скончался.

    Сотрудники полиции установили двух подозреваемых. Местные жители работали с погибшим мужчиной работали вместе в одной организации. После рабочего дня все трое решили выпить спиртное, разгорелся конфликт, в ходе которого двое мужчин избили до смерти своего коллегу.

    На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #псков
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