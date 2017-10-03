Жители провинции Алеппо получили несколько тонн гумпомощи из России

В Избранное

Дамаск, 3 октября. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в населенный пункт Аияша провинции Алеппо несколько тонн гуманитарной помощи. Сирийцы получили хлеб, консервы, крупы, лекарства, здесь же был развернут медпункт.

Глава отдела «Запад» российского Центра Сослан Цебоев рассказал, что жители провинции Алеппо получили несколько цистерн с чистой водой, поскольку многие колодцы были повреждены артиллерийскими обстрелами. В регионе постепенно налаживается жизнь.

Представители местной администрации населенного пункта Аияша ожидают возвращения порядка сотни жителей, которые долгое время находились в лагерях для беженцев в Дамаске и Латакии. Чтобы восстановить разрушенную боевиками инфраструктуру деревни, потребуется много стройматериалов и техники, считают власти. Ранее Россия передала САР свыше 4 тысяч тонн стройматериалов.