ВКС РФ за двое суток уничтожили в Сирии более 300 боевиков ИГ

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Москва, 3 октября. В военном ведомстве России сообщили, что летчики ВКС РФ за два дня уничтожили несколько сотен боевиков «Исламского государства»1 на восточном берегу Евфрата.

Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что потери боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в восточной части провинции Дейр эз-Зор составили 304 человека, ранения получили 170 игиловцев.

Отмечается, что в ходе авианалетов ликвидировано не менее семи полевых командиров «Халифата». Ракетно-бомбовые удары были нанесены по трем командным пунктам и девяти опорным пунктам джихадистов. Уничтожены восемь танков, 17 «тачанок», три артустановки и четыре склада с боеприпасами.

1 Организация запрещена на территории РФ.