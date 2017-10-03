Сирия сегодня: ВКС РФ ликвидировали свыше 300 боевиков ИГИЛ, Дейр-эз-Зор под обстрелом

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Сирия, 3 октября. Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации ликвидировали более 300 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ). Террористы обстреляли из минометов жилой квартал Дейр-эз-Зора. Российская авиация уничтожила центр сбора и подготовки иностранных наемников ИГ1. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

ВКС РФ в действии

За двое суток на восточном берегу реки Евфрат были ликвидированы 304 террориста «Исламского государства»1, более 170 боевиков получили ранения. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение последних двух суток авиацией ВКС России продолжалось уничтожение группировки ИГИЛ1 на восточном берегу Евфрата. Подтвержденные потери террористов в данном районе составили 304 боевика убитыми и более 170 ранеными», — рассказал Конашенков.

Уничтожение центров подготовки

Кроме того, Конашенков рассказал, что ВКС РФ уничтожили на территории Сирийской Арабской Республики (САР) центр сбора и подготовки иностранных наемников ИГИЛ, в том числе около 40 боевиков из Северного Кавказа. Также была уничтожена мобильная снайперская группа террористов.

Помимо всего прочего, как заметил Конашенков, в результате действий ВКС РФ были уничтожены три командных пункта, девять опорных пунктов боевиков, три артиллерийские установки, восемь танков, 17 внедорожников с установленным крупнокалиберным вооружением (зенитные установки ЗУ-23, безоткатные орудия Б-10, пулеметы ДШК), четыре склада боеприпасов.

«Благодаря эффективным действиям авиации ВКС России сирийские войска продолжают освобождение от боевиков ИГИЛ территории вдоль реки Евфрат», — заключил Конашенков.

Как ранее сообщала «Газета.ru», ВКС РФ за 10 дней уничтожили более двух тысяч боевиков в САР.

Дейр-эз-Зор под огнем минометов

Боевики «Исламского государства» из минометов обстреляли жилой квартала Аль-Кусур в городе Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в результате обстрела ранения получили десять мирных граждан. Более того, несколько человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Отметим, что боевики практически каждый день обстреливают жилые кварталы Дейр-эз-Зора. Кроме этого, снайперы террористов расстреливают мирных граждан в прифронтовых кварталах.

Напомним, передовые отряды Сирийской арабской армии (САА) при активной поддержке ВКС РФ 5 сентября прорвали трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора с западного направления, практически сразу перейдя в наступление на восточных окраинах города. 10 сентября российская авиация помогла САА прорвать кольцо на главном южном въезде в Дейр-эз-Зор. Таким образом, была обеспечена безопасность трассы, которая идет из Пальмиры.

В настоящий момент подразделения САА вышли на восточный берег реки Евфрат. Сирийские военные и ВКС РФ вытесняют боевиков к иракской границе.

1 Организация запрещена на территории РФ.