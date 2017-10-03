Песков назвал «глупостями» сообщения о предложении Поклонской сдать мандат

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Москва, 3 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «глупостями» информацию о том, что в Кремле якобы предложили Наталье Поклонской сдать мандат депутата Госдумы.

Такие данные накануне распространил Znak.com. По словам собеседника издания, ей якобы предложили либо работать в Госдуме как депутат фракции «Единая Россия», либо сдавать мандат и бороться с «Матильдой», уже не ассоциируясь с ЕР и органами власти.

Однако сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков эти сведения опроверг, в комментарии телеканалу «Дождь», назвав «глупостями» информацию СМИ.

Новая картина Алексея Учителя о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен Николай II, задолго до выхода в свет, вызвала бурный общественный резонанс. Его главным противником стала Наталья Поклонская. При этом министр культуры Владимир Мединский назвал «Матильду» «обычным художественным фильмом».

Премьера ленты должна состояться 26 октября.

