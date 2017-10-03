США запасаются аргументами для торга с Россией

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Министерство иностранных дел РФ выразило решительный протест против захвата российских объектов дипломатической собственности властями США, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. В МИД считают, что своими действиями американская сторона грубо нарушила внутреннее и международное законодательство. Дипломаты напомнили, что захват имущественного комплекса в Сан-Франциско — не прецедентный случай.

«С декабря прошлого года американцы силой захватили уже пять российских дипломатических объектов, являющихся нашей собственностью. Вот и теперь входные двери были взломаны, внутри устроен тотальный обыск», — напоминают в министерстве.

В МИД подчеркнули, что Россия оставляет за собой на аналогичный ответ, поскольку краеугольным камнем дипломатии является принцип взаимности.

Политический аналитик и журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал мнение, что любые действия США за последний год стоит воспринимать как масштабную подготовку к переговорам с Россией.

«Сейчас американская администрация запасает аргументы для торга, достижения определенных закрытых и открытых соглашений с Россией. Об этом свидетельствует и ситуация с высылкой сотрудников дипведомств, и захват дипломатической собственности. Дональд Трамп с самого начала говорил, что он, как бизнесмен, готов к сделке, и сделка эта будет сложной и тяжелой. Ситуацию, связанную с дипсобственностью, нужно рассматривать не в правовом ключе, а как попытку усилить свое влияние на международной арене. Об этом говорит в том числе и то, что сейчас происходит в Сирии. Происходящее будет использовано для переговоров между Россией и США по важнейшим, в том числе и геополитическим вопросам. Мы наблюдаем это в формате Путин — Трамп, Лавров (глава российского МИДа) — Тиллерсон (госсекретарь США) и даже в формате Сурков (помощник президента РФ)— Уолкер (спецпредставитель Госдепа США)», — объясняет Асафов.

Эксперт считает, что в краткосрочной перспективе бесполезно рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в том случае, если российский МИД попытается вернуть дипломатические объекты недвижимости на законных основаниях. При этом он подчеркнул, что если Россия пойдет на ответные действия и примет в отношении одного из консульств США какое-либо решение, то никакой новой реакции с американской стороны не последует.

«Раздадутся возмущенные возгласы, в том числе со стороны нового посла США в России Джона Хантсмана. Он пока не включился в историю российско-американских отношений. Я думаю, с его вступлением эта история заиграет новыми красками, потому что это довольно серьезный человек с большим жизненным и профессиональным опытом. Я думаю, через него будут выдвигаться определенные требования, а возможно, что и конструктивные предложения. Я говорю «возможно», потому что пока ничего конструктивного с американской стороны, по крайней мере, среди того, что обсуждается в СМИ, мы не видим», — продолжает Николай Асафов.

Однако политический аналитик считает, что если рассмотреть долгосрочную перспективу российско-американских отношений, то взаимный конструктивный диалог возможен. В частности, после того, как внимание конгресса и сената сместится с «российских хакеров» и «вмешательства» России в выборы президента США, стороны могут предпринять взаимные шаги в сторону улучшения международных отношений.