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ДНР: украинские силовики более 30 раз нарушили режим тишины
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    ДНР: украинские силовики более 30 раз нарушили режим тишины

    10:04  3 Октября 2017
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    ДНР: украинские силовики более 30 раз нарушили режим тишины

    Донецк, 3 октября. Украинские силовики 31 раз за последние сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике, сообщили в оперативном командовании ДНР.

    По данным военного ведомства республики, ВСУ 31 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР. 

    «Применялись минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие», — уточнили в оперативном командовании.

    Как констатировали военные источники в республике, под обстрелы киевских силовиков попали 13 прифронтовых населенных пунктов ДНР. Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время уточняется.

    ДНР: украинские силовики более 30 раз нарушили режим тишины

    Накануне подразделения вооруженных сил Украины выпустили более 120 мин и снарядов по территории Донецкой народной республики. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    #днр #всу #донбасс #обстрелы
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