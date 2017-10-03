ДНР: украинские силовики более 30 раз нарушили режим тишины

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Донецк, 3 октября. Украинские силовики 31 раз за последние сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике, сообщили в оперативном командовании ДНР.

По данным военного ведомства республики, ВСУ 31 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.

«Применялись минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие», — уточнили в оперативном командовании.

Как констатировали военные источники в республике, под обстрелы киевских силовиков попали 13 прифронтовых населенных пунктов ДНР. Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время уточняется.

Накануне подразделения вооруженных сил Украины выпустили более 120 мин и снарядов по территории Донецкой народной республики.