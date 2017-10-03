Судья Верховного суда осадил Найема, призвавшего ограничить в правах жителей Донбасса

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Киев, 3 октября. Судья Верховного суда Украины Василий Гуменюк решительно осадил депутата Рады Мустафу Найема, когда тот в ходе круглого стола «Формирование мирных процессов на востоке Украины» предложил поразить в правах часть жителей Донбасса и лишить их возможности голосовать на украинских выборах.

Это, по мнению депутата, необходимо для того, чтобы не дать жителям ДНР и ЛНР оказывать влияние на украинскую политику.

По словам Найема, люди, которые остались в Донбассе несмотря на войну — «сотни тысяч людей» — должны быть лишены права голоса в ходе выборов, даже региональных. Фактически депутат объявил этих людей предателями Украины по территориальному признаку.

«Центр жизненных интересов у них там. Они, так или иначе, сотрудничают с этой властью, — заявил Найем. — Люди, приехали из Донецка, там они бегают с флагами ДНР и ЛНР, и при этом формально остаются гражданами Украины и зарегистрированы переселенцами в Краматорске».

Судья Василий Гуменюк дал спокойную отповедь Найему, напомнив ему, что суть выборов состоит в свободном волеизъявлении народа.

«Важно провести выборы и важно, чтобы было волеизъявление, — подчеркнул судья. — Каким оно будет — это воля народа. Тогда власти будет с кем говорить. И если они не будут воспринимать власть — будет оппозиция, вторая сторона, которая нужна, чтобы у нас был диалог и мы могли прийти к консенсусу. Другие взгляды у них? Убеждайте».

Найем назвал такие слова «нечестными», напомнив, что у лидера ДНР и одного из главных врагов Киева Александра Захарченко также имеется украинское гражданство.

«И Захарченко надо голосовать, — ответил Гуменюк. — Пока мы его не посадили в тюрьму и не лишили этого права».

Напомним, количество внутренне перемещенных жителей Донбасса на Украине составило более 1,5 млн человек. Примерно столько же бежали из восточных регионов Украины на территорию России.