Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Женщина погибла при пожаре в Оренбургской области
Происшествия
Поиски 11-летней девочки продолжаются в Хабаровске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Поиски 11-летней девочки продолжаются в Хабаровске

    9:57  3 Октября 2017
    64

    Поиски 11-летней девочки продолжаются в Хабаровске

    Хабаровск, 3 октября. Продолжаются поиски пропавшей 26 сентября 11-летней девочки в Хабаровске.

    Пропала Катя Кутаева 2006 года рождения, проживающая на улице Стрельникова. Девочка ушла из дома неделю назад, 26 сентября, но до сих пор не вернулась. Местоположение ребенка не известно.

    В момент ухода из дома Катя была одета в серые лосины с белыми лампасами, кофту красного цвета, белые кроссовки и черную куртку. В настоящий момент поиски продолжают волонтеры поисково-спасательного отряда «Восток». Тех, кто видел девочку или имеет информацию о месте ее положения, просят звонить по телефонам: 8-924-112-19-90, 8-914-190-12-17 или 112.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #хабаровск #поиски
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 48601

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106785

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29815

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44127

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25268
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        565
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        2969
        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        6:21   3 Октября 2017
        3459
        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        21:37   2 Октября 2017
        8620