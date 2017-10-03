Поиски 11-летней девочки продолжаются в Хабаровске

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Хабаровск, 3 октября. Продолжаются поиски пропавшей 26 сентября 11-летней девочки в Хабаровске.

Пропала Катя Кутаева 2006 года рождения, проживающая на улице Стрельникова. Девочка ушла из дома неделю назад, 26 сентября, но до сих пор не вернулась. Местоположение ребенка не известно.

В момент ухода из дома Катя была одета в серые лосины с белыми лампасами, кофту красного цвета, белые кроссовки и черную куртку. В настоящий момент поиски продолжают волонтеры поисково-спасательного отряда «Восток». Тех, кто видел девочку или имеет информацию о месте ее положения, просят звонить по телефонам: 8-924-112-19-90, 8-914-190-12-17 или 112.