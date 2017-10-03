Арбитражный суд Татарстана возвратил заявление о банкротстве «ВИМ-Авиа»

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Казань, 3 октября. Арбитражный суд Татарстана удовлетворил ходатайство о возврате заявления о признании российской авиакомпании «ВИМ-Авиа» банкротом, сообщили источники Федерального агентства новостей.

«Мосстройэкономбанк» в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» подал ходатайство о возврате своего же заявления о признании авиакомпании «ВИМ-Авиа» банкротом. Арбитражный суд Татарстана удовлетворил ходатайство в связи с тем, что само заявление еще не было принято к производству.

Между тем, количество компаний, имеющих денежные претензии к «ВИМ-Авиа» растет. Только за этот год их количество выросло с 30 до 50.

Напомним, следственный комитет на прошлой неделе задержал генерального директора авиакомпании Александра Кочнева и главного бухгалтера предприятия Екатерину Пантелееву. Оба Басманным судом были отправлены под домашний арест на два месяца. А вот совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсукаевы от следствия успели скрыться, покинув территорию страны.