Поиски малайзийского Boeing за три года не увенчались успехом, расследование продолжается

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Москва, 3 октября. Австралийское транспортное бюро сообщило об итогах поиска пропавшего малайзийского Boeing.

Трехлетние поиски Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, пропавшего в марте 2014 года, оказались безрезультатными, однако теперь его местонахождение можно установить с более высокой точностью, сообщило в итоговом докладе Бюро по безопасности на транспорте Австралии (ATSB).

В начале 2017 года Австралия, Малайзия и Китай, участвовавшие в расследовании, договорились приостановить поиски. Сейчас австралийцы определили зону в 25 тыс. кв.км в Индийском океане, где наиболее вероятно обнаружить фрагменты лайнера. Ранее в ходе поисковой операции было обследовано 120 тыс. кв. см морского дна.

Правительство Малайзии продолжает расследование.

Напомним, лайнер Boeing 777-200, пропавший в марте 2014 года, совершал рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа. Выдвигалось множество версий по поводу пропажи самолета. Французский писатель и бывший руководитель авиалиний Proteus Airlines Марк Дюгэн обнародовал свою, согласно которой пропавший авиалайнер мог быть сбит американскими военными.