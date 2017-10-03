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Поиски малайзийского Boeing за три года не увенчались успехом, расследование продолжается
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    Поиски малайзийского Boeing за три года не увенчались успехом, расследование продолжается

    9:48  3 Октября 2017  /обновлено: 9:50  03 Октября 2017
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    Поиски малайзийского Boeing за три года не увенчались успехом, расследование продолжается

    Москва, 3 октября. Австралийское транспортное бюро сообщило об итогах поиска пропавшего малайзийского Boeing.

    Трехлетние поиски Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, пропавшего в марте 2014 года, оказались безрезультатными, однако теперь его местонахождение можно установить с более высокой точностью, сообщило в итоговом докладе Бюро по безопасности на транспорте Австралии (ATSB).

    В начале 2017 года Австралия, Малайзия и Китай, участвовавшие в расследовании, договорились приостановить поиски. Сейчас австралийцы определили зону в 25 тыс. кв.км в Индийском океане, где наиболее вероятно обнаружить фрагменты лайнера. Ранее в ходе поисковой операции было обследовано 120 тыс. кв. см морского дна.

    Правительство Малайзии продолжает расследование.

    Напомним, лайнер Boeing 777-200, пропавший в марте 2014 года, совершал рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа. Выдвигалось множество версий по поводу пропажи самолета. Французский писатель и бывший руководитель авиалиний Proteus Airlines Марк Дюгэн обнародовал свою, согласно которой пропавший авиалайнер мог быть сбит американскими военными.

    Автор: Юлия Кошкина
    #авиакатастрофа #малайзийский boeing #малайзия #боинг
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