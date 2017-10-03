Пьяный мужчина убил возлюбленную и лег спать в Новгородской области

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Санкт-Петербург, 3 октября. Житель Новгородской области в состоянии алкогольного опьянения убил сожительницу, после чего как ни в чем не бывало лег спать. Как стало известно, инцидент произошел в деревне Тухомичи Холмского района.

Так, в полицию обратились соседи мужчины и женщины с просьбой проверить их дом. 29 сентября на место прибыли правоохраниители, которые и обнаружили тело 57-летней женщины и спящего рядом 36-летнего мужчину.

Подозреваемый был доставлен в полицейский участок. Оказалось, что он уже имеет судимость. Мужчина сознался, что днем ранее во время застолья между ним и его возлюбленной произошла ссора, во время которой подозреваемый нанес несколько ударов женщине. Полученные травмы оказались смертельными, пишет издание Nation News.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчину избили до смерти в ходе совместного распития спиртного два жителя Безенчукского района Самарской области.