Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Женщина погибла при пожаре в Оренбургской области
Происшествия
Пьяный мужчина убил возлюбленную и лег спать в Новгородской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пьяный мужчина убил возлюбленную и лег спать в Новгородской области

    10:01  3 Октября 2017
    117

    Пьяный мужчина убил возлюбленную и лег спать в Новгородской области

    Санкт-Петербург, 3 октября. Житель Новгородской области в состоянии алкогольного опьянения убил сожительницу, после чего как ни в чем не бывало лег спать. Как стало известно, инцидент произошел в деревне Тухомичи Холмского района.

    Так, в полицию обратились соседи мужчины и женщины с просьбой проверить их дом. 29 сентября на место прибыли правоохраниители, которые и обнаружили тело 57-летней женщины и спящего рядом 36-летнего мужчину.

    Подозреваемый был доставлен в полицейский участок. Оказалось, что он уже имеет судимость. Мужчина сознался, что днем ранее во время застолья между ним и его возлюбленной произошла ссора, во время которой подозреваемый нанес несколько ударов женщине. Полученные травмы оказались смертельными, пишет издание Nation News.

    Напомним, ранее сообщалось, что мужчину избили до смерти в ходе совместного распития спиртного два жителя Безенчукского района Самарской области.

    Автор: Тимур Румянцев
    #убийство #новгородская область
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 48601

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106785

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29815

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44127

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25268
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        561
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        2949
        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        6:21   3 Октября 2017
        3457
        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        21:37   2 Октября 2017
        8619