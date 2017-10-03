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Происшествия
Женщина погибла при пожаре в Оренбургской области
Украина
Отделение Сбербанка сгорело во Львове
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    Отделение Сбербанка сгорело во Львове

    9:42  3 Октября 2017
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    Отделение Сбербанка сгорело во Львове

    Киев, 3 октября. В отделении Сбербанка, которое расположено в центре Львова, в ночь на вторник произошел пожар. Как говорится в сообщении областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, возгорание возникло в помещении львовского отделения номер 5 Сбербанка на проспекте Черновола, дом 2.

    Согласно приведенным данным, огнем была уничтожена оргтехника и мебель, площадь возгорания составила около 25 кв. м. Ни один человек в результате ЧП не пострадал.

    В тушении пожара участвовали четыре единицы спецтехники и 19 спасателей. В настоящее время устанавливается причина возгорания.

    Напомним, ранее два человека получили тяжелые ожоги во время пожара на буровой платформе, расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе. 



     

    Автор: Тимур Румянцев
    #пожар #сбербанк #львов
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