Отделение Сбербанка сгорело во Львове

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Киев, 3 октября. В отделении Сбербанка, которое расположено в центре Львова, в ночь на вторник произошел пожар. Как говорится в сообщении областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, возгорание возникло в помещении львовского отделения номер 5 Сбербанка на проспекте Черновола, дом 2.

Согласно приведенным данным, огнем была уничтожена оргтехника и мебель, площадь возгорания составила около 25 кв. м. Ни один человек в результате ЧП не пострадал.

В тушении пожара участвовали четыре единицы спецтехники и 19 спасателей. В настоящее время устанавливается причина возгорания.

Напомним, ранее два человека получили тяжелые ожоги во время пожара на буровой платформе, расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе.





