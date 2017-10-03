Выставка, которую открывали Путин и Макрон, побила рекорды посещаемости во Франции

В Избранное

Париж, 3 октября. Выставка «Петр Великий. Царь во Франции. 1717», которую открывали президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон, побила рекорды популярности среди выставок, проходивших во дворце Большой Трианон, сообщила пресс-атташе российского посольства во Франции Анна Шлычкова.

«Выставка, посвященная Петру I, которую открывали президенты Франции и России, побила рекорды посещаемости экспозиций версальского Трианона, — цитирует Шлычкову РИА Новости. — Как нам сообщили в Версале, посмотреть ее смогли 275 482 человека. Отрадно видеть такой интерес к российской культуре!»

В посольстве напомнили, что выставка была подготовлена к 300-летию первого визита Петра Великого во Францию. Экспозиция была подготовлена Государственным Эрмитажем.