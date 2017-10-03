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Выставка, которую открывали Путин и Макрон, побила рекорды посещаемости во Франции
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    Выставка, которую открывали Путин и Макрон, побила рекорды посещаемости во Франции

    10:00  3 Октября 2017
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    Выставка, которую открывали Путин и Макрон, побила рекорды посещаемости во Франции

    Париж, 3 октября. Выставка «Петр Великий. Царь во Франции. 1717», которую открывали президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон, побила рекорды популярности среди выставок, проходивших во дворце Большой Трианон, сообщила пресс-атташе российского посольства во Франции Анна Шлычкова.

    «Выставка, посвященная Петру I, которую открывали президенты Франции и России, побила рекорды посещаемости экспозиций версальского Трианона, — цитирует Шлычкову РИА Новости. — Как нам сообщили в Версале, посмотреть ее смогли 275 482 человека. Отрадно видеть такой интерес к российской культуре!» 

    Выставка, которую открывали Путин и Макрон, побила рекорды посещаемости во Франции

    В посольстве напомнили, что выставка была подготовлена к 300-летию первого визита Петра Великого во Францию. Экспозиция была подготовлена Государственным Эрмитажем.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #франция #петр великий #выставка #макрон
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