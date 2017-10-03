Стало известно, когда новый кроссовер Citroen приедет в Россию

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Москва, 3 октября. Представители французской компании Citroen рассказали, когда новый кроссовер C3 Aircross появится на авторынке России. Это произойдет уже в начале нового 2018 года.

Новинка должна заменить рестайлинговый микровэн Citroen C3 Picasso, ранее снятый с производства. При этом он создан на платформе, аналогичной Opel Crossland X: у француза увеличенный дорожный просвет, а цветовая гамма расширена до 90 вариантов.

Одной из особенностей нового кроссовера стали его габариты: 4,15x1,76x1,64 метров. Кроме того, инженеры Citroen дали его владельцам возможность трансформировать салон.

Также, в машине установлен 110-сильный бензиновый турбодвигатель с автоматом и, возможно, будет вариант с 90-сильным механическим дизелем.

Известно, что С3 Aircross укомплектуют 110-сильный бензиновый турбодвигатель с автоматикой, однако не исключено, что он будет доступен и с 90-сильный движком и механикой.

Точные цены Citroen пока не называет. Тем не менее, есть данные, что в базовой комплектации он обойдется не менее чем в миллион рублей.

