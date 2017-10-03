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Технологии
Стало известно, когда новый кроссовер Citroen приедет в Россию
Технологии
Стало известно, когда новый кроссовер Citroen приедет в Россию
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    Стало известно, когда новый кроссовер Citroen приедет в Россию

    9:31  3 Октября 2017
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    Стало известно, когда новый кроссовер Citroen приедет в Россию

    Москва, 3 октября. Представители французской компании Citroen рассказали, когда новый кроссовер C3 Aircross появится на авторынке России. Это произойдет уже в начале нового 2018  года.

    Новинка должна заменить рестайлинговый микровэн Citroen C3 Picasso, ранее снятый с производства. При этом он создан на платформе, аналогичной Opel Crossland X: у француза увеличенный дорожный просвет, а цветовая гамма расширена до 90 вариантов.

    Одной из особенностей нового кроссовера стали его габариты: 4,15x1,76x1,64 метров. Кроме того, инженеры Citroen дали его владельцам возможность трансформировать салон. 

    Также, в машине установлен 110-сильный бензиновый турбодвигатель с автоматом и, возможно, будет вариант с 90-сильным механическим дизелем.

    Известно, что С3 Aircross укомплектуют 110-сильный бензиновый турбодвигатель с автоматикой, однако не исключено, что он будет доступен и с 90-сильный движком и механикой.

    Точные цены Citroen пока не называет. Тем не менее, есть данные, что в базовой комплектации он обойдется не менее чем в миллион рублей. 
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #россия #авто #кроссовер #citroen #новинка
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