Стало известно, когда новый кроссовер Citroen приедет в Россию
Москва, 3 октября. Представители французской компании Citroen рассказали, когда новый кроссовер C3 Aircross появится на авторынке России. Это произойдет уже в начале нового 2018 года.
Новинка должна заменить рестайлинговый микровэн Citroen C3 Picasso, ранее снятый с производства. При этом он создан на платформе, аналогичной Opel Crossland X: у француза увеличенный дорожный просвет, а цветовая гамма расширена до 90 вариантов.
Одной из особенностей нового кроссовера стали его габариты: 4,15x1,76x1,64 метров. Кроме того, инженеры Citroen дали его владельцам возможность трансформировать салон.
Также, в машине установлен 110-сильный бензиновый турбодвигатель с автоматом и, возможно, будет вариант с 90-сильным механическим дизелем.
Известно, что С3 Aircross укомплектуют 110-сильный бензиновый турбодвигатель с автоматикой, однако не исключено, что он будет доступен и с 90-сильный движком и механикой.
Точные цены Citroen пока не называет. Тем не менее, есть данные, что в базовой комплектации он обойдется не менее чем в миллион рублей.