42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

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Нью-Йорк, 3 октября. 23 единицы огнестрельного оружия были обнаружены в номере гостиницы, еще 19 - в доме Стивена Пэддока.

Полиция обнаружила у стрелка из Лас-Вегаса в общей сложности 42 единицы огнестрельного оружия, рассказал помощник шерифа округа Кларк Тодд Фасуло на пресс-конференции в понедельник, передает ТАСС.

23 единицы огнестрельного оружия были найдены в номере отеля Mandalay Bay, еще 19 – в доме Стивена Пэддока в городе Мескит. О каких именно видах оружия идет речь, не уточняется.

Помощник шерифа опровергнул появляющуюся в Сети информацию, о том, что стрелявший был не один. По версии полиции подозреваемый действовал в одиночку.

Напомним, инцидент произошел в понедельник. 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по людям с балкона 32 этажа казино. Мотивы убийцы пока неизвестны, но ответственность уже взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»1.

По последним данным, число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 59, пострадали 527 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.