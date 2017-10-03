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Происшествия
Мурманчанин задержан ФСБ за контрабанду огнестрельного оружия
Весь мир
42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса
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    42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

    9:22  3 Октября 2017
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    42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

    Нью-Йорк, 3 октября. 23 единицы огнестрельного оружия были обнаружены в номере гостиницы, еще 19 - в доме Стивена Пэддока.

    Полиция обнаружила у стрелка из Лас-Вегаса в общей сложности 42 единицы огнестрельного оружия, рассказал помощник шерифа округа Кларк Тодд Фасуло на пресс-конференции в понедельник, передает ТАСС.

    23 единицы огнестрельного оружия были найдены в номере отеля Mandalay Bay, еще 19 – в доме Стивена Пэддока в городе Мескит. О каких именно видах оружия идет речь, не уточняется.

    Помощник шерифа опровергнул появляющуюся в Сети информацию, о том, что стрелявший был не один. По версии полиции подозреваемый действовал в одиночку.

    Напомним, инцидент произошел в понедельник. 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по людям с балкона 32 этажа казино. Мотивы убийцы пока неизвестны, но  ответственность уже взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»1.

    По последним данным, число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 59, пострадали 527 человек.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сша #стрельба #оружие #лас-вегас
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