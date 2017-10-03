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Россия
Увеличение объема рекламы на региональных телеканалах рассмотрят в Госдуме
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    Увеличение объема рекламы на региональных телеканалах рассмотрят в Госдуме

    9:28  3 Октября 2017
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    Увеличение объема рекламы на региональных телеканалах рассмотрят в Госдуме

    Москва, 3 октября. Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект об увеличении продолжительности рекламы на региональных телеканалах, сообщили в пресс-службе правительства.

    По мнению правительства, эта инициатива позволит региональным телеканалам получать дополнительные доходы за счет продажи рекламных мест.

    «Предусматривается, что такая реклама не может превышать 5% времени вещания в течение часа сверх общей продолжительности рекламы, а в информационных и информационно-развлекательных передачах  — 15% сверх общей продолжительности рекламы и продолжительности рекламы, установленной для региональных телеканалов», — цитирует RT текст пояснительной записки к законопроекту.

    Увеличение объема рекламы на региональных телеканалах рассмотрят в Госдуме

    Ранее в Госдуме сообщили, что государственную регистрацию брака в России можно будет проводить вне стен ЗАГСа.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #госдума #законопроект #реклама #региональные телеканалы
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