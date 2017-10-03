Увеличение объема рекламы на региональных телеканалах рассмотрят в Госдуме

В Избранное

Москва, 3 октября. Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект об увеличении продолжительности рекламы на региональных телеканалах, сообщили в пресс-службе правительства.

По мнению правительства, эта инициатива позволит региональным телеканалам получать дополнительные доходы за счет продажи рекламных мест.

«Предусматривается, что такая реклама не может превышать 5% времени вещания в течение часа сверх общей продолжительности рекламы, а в информационных и информационно-развлекательных передачах — 15% сверх общей продолжительности рекламы и продолжительности рекламы, установленной для региональных телеканалов», — цитирует RT текст пояснительной записки к законопроекту.

Ранее в Госдуме сообщили, что государственную регистрацию брака в России можно будет проводить вне стен ЗАГСа.