Facebook: Основную часть «российской рекламы» в США увидели уже после выборов-2016

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Нью-Йорк, 3 октября. Руководство крупнейшей социальной сети Facebook опубликовало документ, в котором описывается распространение политической рекламы, которая якобы имела российское происхождение. Как выяснили аналитики, большая часть «российской рекламы» — которая касалась многих остросоциальных сфер и, предположительно, использовалась для влияния на результаты выборов — была просмотрена пользователями США уже после президентских выборов.

В Facebook сообщили о том, что по крайней мере один выпуск якобы «российской рекламы» увидели около 10 млн человек в США, при этом 56% «рекламы» просмотрено уже после завершения выборов. В то же время примерно четверть «российской рекламы» в Facebook не видел никто и никогда — из-за особенностей распространения новостей в соцсети такая реклама не смогла достигнуть потенциальных адресатов, отмечает RT.

Как отмечает руководство социальной сети, они понимают, что стали крупнейшей платформой для выражения взглядов по остросоциальным и политическим вопросам, однако Facebook отказывается блокировать те или иные сообщения в произвольном порядке — лишь потому, что в них, например, иностранцы выражают свое мнению по поводу острых вопросов в США.