Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Мурманчанин задержан ФСБ за контрабанду огнестрельного оружия
Весь мир
Facebook: Основную часть «российской рекламы» в США увидели уже после выборов-2016
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Facebook: Основную часть «российской рекламы» в США увидели уже после выборов-2016

    9:33  3 Октября 2017
    41

    Facebook: Основную часть «российской рекламы» в США увидели уже после выборов-2016

    Нью-Йорк, 3 октября. Руководство крупнейшей социальной сети Facebook опубликовало документ, в котором описывается распространение политической рекламы, которая якобы имела российское происхождение. Как выяснили аналитики, большая часть «российской рекламы» — которая касалась многих остросоциальных сфер и, предположительно, использовалась для влияния на результаты выборов — была просмотрена пользователями США уже после президентских выборов.

    В Facebook сообщили о том, что по крайней мере один выпуск якобы «российской рекламы» увидели около 10 млн человек в США, при этом 56% «рекламы» просмотрено уже после завершения выборов. В то же время примерно четверть «российской рекламы» в Facebook не видел никто и никогда — из-за особенностей распространения новостей в соцсети такая реклама не смогла достигнуть потенциальных адресатов, отмечает RT.

    Facebook: Основную часть «российской рекламы» в США увидели уже после выборов-2016

    Как отмечает руководство социальной сети, они понимают, что стали крупнейшей платформой для выражения взглядов по остросоциальным и политическим вопросам, однако Facebook отказывается блокировать те или иные сообщения в произвольном порядке — лишь потому, что в них, например, иностранцы выражают свое мнению по поводу острых вопросов в США.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 47598

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106749

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29808

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44095

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25227
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        1816
        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        6:21   3 Октября 2017
        3306
        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        21:37   2 Октября 2017
        8557
        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        19:48   2 Октября 2017
        9619