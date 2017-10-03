Вице-президента CBS уволили за оскорбление жертв стрельбы в Лас-Вегасе

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Вашингтон, 3 октября. Вице-президент отдела стратегических транзакций американской телекомпании CBS Хэйли Гефтман-Голд, которая заявила, что убитые в Лас-Вегасе (штат Невада) не заслуживают сожаления, была уволена за данное высказывание.

CBS также заявила об увольнении сотрудницы. В компании подчеркнули, что подобные высказывания просто неприемлемы.

«Я даже не чувствую сожаления (к погибшим – ред.), поскольку фанаты музыки кантри — это, как правило, «республиканцы со стволами», — написала ранее Хэйли Гефтман-Голд на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 59, пострадали 527 человек.