«Енисей» позвал «Барселону» в ФНЛ
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Красноярск, 3 октября. Официальный Twitter футбольного клуба «Енисей» в шуточной форме отреагировал на информацию о том, что вслед за отделением Каталонии «Барселона» может выйти из состава испанской Примеры.
«Узнали, что «Барселона» может сменить чемпионат, поэтому приглашаем ее для участия в лучшейц лиге мира — ФНЛ!» — гласит сообщение красноярского клуба.
Узнали, что "Барселона" может сменить чемпионат, поэтому приглашаем её для участия в лучшей футбольной лиге мира — ФНЛ!#вФНЛништяк pic.twitter.com/daWClimswb— ФК «Енисей» (@FCEnisey) October 2, 2017