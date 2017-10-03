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«Енисей» позвал «Барселону» в ФНЛ
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    «Енисей» позвал «Барселону» в ФНЛ

    9:12  3 Октября 2017
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    «Енисей» позвал «Барселону» в ФНЛ

    Красноярск, 3 октября. Официальный Twitter футбольного клуба «Енисей» в шуточной форме отреагировал на информацию о том, что вслед за отделением Каталонии «Барселона» может выйти из состава испанской Примеры.

    «Узнали, что «Барселона» может сменить чемпионат, поэтому приглашаем ее для участия в лучшейц лиге мира — ФНЛ!» — гласит сообщение красноярского клуба. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #футбол #каталония #енисей
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