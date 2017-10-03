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Эксперт объяснил, кому выгоден конфликт Порошенко и Авакова
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    Эксперт объяснил, кому выгоден конфликт Порошенко и Авакова

    9:42  3 Октября 2017
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    Эксперт: Аваков является постоянной угрозой для Порошенко

    Президент Украины Петр Порошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков находятся в крайне напряженных отношениях с первого дня избрания главы государства. Об этом заявил народный депутат Верховной рады и бывший советник главы МВД Антон Геращенко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Тлеющий конфликт

    «Конфликт существует. Да, с первого же дня избрания президента Украины Петра Порошенко», — заявил Геращенко в интервью украинским СМИ.

    Эксперт: Аваков является постоянной угрозой для Порошенко

    По мнению Геращенко, главная причина конфликта — абсолютно диаметральные взгляды Авакова и Порошенко на вопрос обеспечения безопасности и проведения криминальных расследований. Депутат отметил, что украинский лидер хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках, однако Аваков уверен, что желание Порошенко может создать очень опасный прецедент.

    Увеличение своей власти

    Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что с самого начала своего президентского срока Порошенко делал все для того, чтобы увеличить свою власть. Именно для этого он спонсировал Майдан, а также обеспечивал его информационное сопровождение. Арсен Аваков, входивший, как и Порошенко, в число богатейших людей Украины, в результате переворота получил высокую должность.

    «Все три с лишним года правления Порошенко Аваков является постоянной угрозой для него. Министр внутренних дел обладает силовым ресурсом, имеет лобби в Верховной раде в лице фракции «Народного фронта» и явную поддержку из-за рубежа. В то же самое время сейчас его немалых ресурсов не хватает для того, чтобы открыто бросить вызов Порошенко, и Аваков вынужден сосуществовать с ним в режиме вынужденного перемирия», — пояснил Сергей Простаков.

    Эксперт: Аваков является постоянной угрозой для Порошенко

    По словам эксперта, Антон Геращенко, который заявил о напряженности между Аваковым и президентом, сам находится в сложных отношениях с министром внутренних дел. И учитывая недавний демарш Саакашвили, вернувшегося на Украину не без содействия Авакова, можно сделать вывод о том, что конфликт во власти постоянно обостряется.

    «Заинтересованных может быть много. Это и сам Порошенко, который может воспользоваться моментом и попытаться расправиться с конкурентами, и коалиция Юлии Тимошенко с Садовым и Саакашвили, и внешние силы в лице, прежде всего, американцев, которым может потребоваться еще раз сменить управление страной и более решительный человек на пост президента Украины. И Геращенко своими словами провоцирует обострение конфликта, о котором и так давно известно», — резюмировал Сергей Простаков.

    Ранее политолог Авигдор Эскин в комментарии для газеты «Известия» рассказал о том, почему киевские власти обращаются к русофобии и антисемитизму.

    Автор: Илья Муромский
    #украина #порошенко #аваков #геращенко
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