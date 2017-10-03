Правительство выделило 270 млн руб. на мониторинг здоровья школьников в регионах

В Избранное

Москва, 3 октября. Субсидии в размере 270 млн рублей направлены в регионы на внедрение систем мониторинга здоровья учащихся школ.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 270 млн руб. между 19 субъектами РФ для внедрения в школах систем мониторинга здоровья учащихся, сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, крупнейшие субсидии получили Кемеровская область (42 млн руб.), Краснодарский край (33,8 млн руб.) и Алтайский край (28,4 млн руб.).

Отмечается, что субсидии выделены в рамках государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы. Указанные средства должны быть направлены на закупку отечественного оборудования мониторинга здоровья учеников и повышение квалификации специалистов и педагогов в данной сфере.

Напомним, ранее сообщалось, что российские школы будут получать информацию о здоровье учеников из поликлиники.