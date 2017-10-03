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Правительство выделило 270 млн руб. на мониторинг здоровья школьников в регионах
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    Правительство выделило 270 млн руб. на мониторинг здоровья школьников в регионах

    9:07  3 Октября 2017
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    Правительство выделило 270 млн руб. на мониторинг здоровья школьников в регионах

    Москва, 3 октября. Субсидии в размере 270 млн рублей направлены в регионы на внедрение систем мониторинга здоровья учащихся школ.

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 270 млн руб. между 19 субъектами РФ для внедрения в школах систем мониторинга здоровья учащихся, сообщается на сайте правительства.

    Согласно документу, крупнейшие субсидии получили Кемеровская область (42 млн руб.), Краснодарский край (33,8 млн руб.) и Алтайский край (28,4 млн руб.).

    Отмечается, что субсидии выделены в рамках государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы. Указанные средства должны быть направлены на закупку отечественного оборудования мониторинга здоровья учеников и повышение квалификации специалистов и педагогов в данной сфере.

    Напомним, ранее сообщалось, что российские школы будут получать информацию о здоровье учеников из поликлиники.

    Автор: Юлия Кошкина
    #здоровье #субсидии #школьники
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