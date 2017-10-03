Стала известна дата прощания с омской телеведущей Киселевой
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Омск, 3 октября. Прощание с телеведущей Марьяной Киселевой пройдет 4 октября в Омске.
По данным близких погибшей, траурная церемония назначена на 12.00. Она пройдет на ее работе — в ГТРК «Иртыш» по адресу проспект Мира, 2.
Ранее сообщалось, что в Омске скоропостижно скончалась сотрудница ГТРК «Иртыш» Марьяна Киселева. Отмечалось, что врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию. У журналиста остались муж и 12-летний сын.
Ранее сообщалось, что ушел из жизни петербургский писатель и историк Олег Стрижак.