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Ученые узнали, где человек сможет выжить на Марсе
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    Ученые узнали, где человек сможет выжить на Марсе

    9:09  3 Октября 2017
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    Ученые узнали, где человек сможет выжить на Марсе

    Падуя, 3 октября. Ученые из Падуанского университета предложили новую идею для колонизации Марса — для того, чтобы выжить на планете, обладающей совершенно иными физическими условиями, человеку необходимо осваивать расположенные под поверхностью Марса лавовые трубы.

    Лавовые трубы существуют на всех планетах Солнечной системы, где когда-то была активная вулканическая деятельность. На Земле их диаметр достигает 30 метров, а протяженность — десятков километров, при этом на Марсе они могут оказаться гораздо крупнее. Итальянские ученые предлагают вместо создания базы на поверхности Марса, где потребуется серьезная защита от космического излучения, ученые предлагают заселять лавовые трубы, участки которых можно изолировать стенами и накачать туда кислорода, пишет «Инфореактор». Тот же метод может подойти и для освоения Луны.

    Ученые узнали, где человек сможет выжить на Марсе

    В настоящее время Европейское космическое агентство планирует ряд исследований, которые позволят создать карту лавовых трубок — сначала на Луне. Несмотря на то, что лавовые трубки не в состоянии решить всех проблем космического поселения, ученые уверены, что они могут серьезно помочь колонизации Марса.

    Автор: Валентин Меликов
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