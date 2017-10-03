Военные эксперты объяснили, как на самом деле был уничтожен мощный танк террористов в Сирии

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Дамаск, 3 октября. Военные эксперты рассказали, как на самом деле был уничтожен танк Т-90А террористов в Сирии. 20 сентября местные СМИ записали ликвидацию боевой машины на счет правительственных войск, заявив, что в танк попал снаряд, выпущенный из орудия Т-72 САА. В результате Т-90А взорвался, а боевики, находившиеся внутри, погибли. Однако, по мнению военных специалистов,

Проанализировав опубликованные в Сети фото унитоженного танка, они объяснили, что в его левый борт попал вовсе не бронебойно — подкалиберный сердечник. Не исключается, что это было управляемая ракета, после этого в боевом отделении машины вспыхнул пожар.

Террорист-наводчик, скорее всего, погиб сразу же, а другие члены экипажа (командир и механик- водитель), по мнению экспертов, попытались выбраться наружу, однако в этот момент воспламенились пороховые заряды. В таких случаях, как поясняют эксперты, пламя начинает бить из люков. Огненные столбы достигают даже нескольких метров. В итоге исламисты сгорели заживо. Но никакого взрыва не было, подчеркнули собеседники издания «Вестник Мордовии».

Если бы он был, то повреждения были бы куда более масштабными. Не исключили они даже отделения башни от корпуса.