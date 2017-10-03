В Якутии в ДТП один человек погиб и шестеро пострадали

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Якутск, 3 октября. В Томпонском районе Якутии во время аварии на федеральной трассе «Колыма» погибла 8-летняя девочка, еще шесть человек пострадали.

Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по региону, инцидент произошел в понедельник. Около 21.40 22-летний водитель Nissan Caravan не справился с управлением. Он съехал с дороги в водоем. В аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Они были доставлены в больницу. Погибла 8-летняя девочка.

Как пишет Газета.ru, в полиции отметили, что водитель зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, однако разрешения на перевозку не имеет. Также в правоохранительных органах уточнили, что в салоне авто отсутствовали ремни безопасности, были установлены шины с разными рисунками протектора.