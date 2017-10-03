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Сирия: ВКС РФ уничтожили 3 командных пункта и 9 опорных пунктов террористов
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили 3 командных пункта и 9 опорных пунктов террористов

    8:35  3 Октября 2017  /обновлено: 8:40  03 Октября 2017
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили 3 командных пункта и 9 опорных пунктов террористов

    Дамаск (Сирия), 03 октября. ВСК РФ уничтожили в Сирии три командных пункта и девять опорных пунктов террористов.

    Кроме того, как сообщает РИА Новости, российские военные уничтожили восемь танков, три артиллерийские установки,  а также 17 внедорожников. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

    «Благодаря эффективным действиям авиации ВКС России сирийские войска продолжают освобождение от боевиков запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1 территории вдоль реки Евфрат», — констатировал Конашенков.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #вкс рф
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