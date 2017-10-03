Сирия: ВКС РФ уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников ИГ

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Дамаск (Сирия), 03 октября. ВКС РФ уничтожили в Сирии центр сбора и подготовки иностранных наемников запрещенной в России группировки ИГИЛ1.

Об этом сообщает РИА Новости. Кроме того, по данным министерства обороны РФ, воздушно-космические силы уничтожили, в том числе, около 40 боевиков из Северного Кавказа.

«Авиационным ударом уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников ИГИЛ, в том числе около 40 боевиков из Северного Кавказа, а также мобильная снайперская группа террористов», - сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.



1 Организация запрещена на территории РФ.