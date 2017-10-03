Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Мурманчанин задержан ФСБ за контрабанду огнестрельного оружия
Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников ИГ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: ВКС РФ уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников ИГ

    8:30  3 Октября 2017  /обновлено: 8:39  03 Октября 2017
    328

     

    Сирия: ВКС РФ уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников ИГ

    Дамаск (Сирия), 03 октября. ВКС РФ уничтожили в Сирии центр сбора и подготовки иностранных наемников запрещенной в России группировки ИГИЛ1.

    Об этом сообщает РИА Новости. Кроме того, по данным министерства обороны РФ, воздушно-космические силы уничтожили, в том числе, около 40 боевиков из Северного Кавказа.

    «Авиационным ударом уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников ИГИЛ, в том числе около 40 боевиков из Северного Кавказа, а также мобильная снайперская группа террористов», - сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #вкс рф
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 47598

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106749

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29808

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44095

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25227
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        1816
        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        6:21   3 Октября 2017
        3306
        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        21:37   2 Октября 2017
        8557
        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        19:48   2 Октября 2017
        9619