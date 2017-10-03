Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

В Избранное

Дамаск, 3 октября. В течение минувших суток ВКС РФ уничтожили в Сирии семь полевых командиров запрещенной в России международной террористической группировки «Исламское государство»1. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в Минобороны, среди уничтоженных полевых командиров — выходец из Казахстана по прозвищу Аль-Казаки, который осуществлял координацию действий ИГ1 в долине Евфрата.

«Уничтожено семь полевых командиров различных уровней, в том числе выходец из Казахстана Абу Ислям аль-Казаки, осуществлявший координацию действий штурмовых формирований ИГИЛ1 в долине Евфрата», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

1 Организация запрещена на территории РФ.