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Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

    8:29  3 Октября 2017  /обновлено: 9:18  03 Октября 2017
    1816

    Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

    Дамаск, 3 октября. В течение минувших суток ВКС РФ уничтожили в Сирии семь полевых командиров запрещенной в России международной террористической группировки «Исламское государство»1. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    Как отметили в Минобороны, среди уничтоженных полевых командиров — выходец из Казахстана по прозвищу Аль-Казаки, который осуществлял координацию действий ИГ1 в долине Евфрата.

    «Уничтожено семь полевых командиров различных уровней, в том числе выходец из Казахстана Абу Ислям аль-Казаки, осуществлявший координацию действий штурмовых формирований ИГИЛ1 в долине Евфрата», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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