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Происшествия
Мурманчанин задержан ФСБ за контрабанду огнестрельного оружия
Происшествия
В Киргизии задержали террориста, прошедшего подготовку в Сирии
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    В Киргизии задержали террориста, прошедшего подготовку в Сирии

    8:27  3 Октября 2017
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    В Киргизии задержали террориста, прошедшего подготовку в Сирии

    Бишкек, 3 октября. Cпецслужбы Киргизии заявили о задержании террориста, прошедшего подготовку в Сирии.

    Как рассказали в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности Киргизии, задержан мужчина 1997 года рождения, прошедший диверсионно-боевую подготовку в Сирии. Правоохранительными органами было установлено, что задержанный в 2016 году в период пребывания за рубежом был завербован и переброшен в САР для подготовки боевиками.

    Затем, по данным следствия, мужчину отправили в Киргизию для «оседания и создания террористического подполья». При обыске у него изъяли обрез ружья ИЖ 58-20м.

    В Киргизии задержали террориста, прошедшего подготовку в Сирии

    Автор: Алия Садыкова
    #сирия #киргизия #террорист
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