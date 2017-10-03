В Киргизии задержали террориста, прошедшего подготовку в Сирии

В Избранное

Бишкек, 3 октября. Cпецслужбы Киргизии заявили о задержании террориста, прошедшего подготовку в Сирии.

Как рассказали в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности Киргизии, задержан мужчина 1997 года рождения, прошедший диверсионно-боевую подготовку в Сирии. Правоохранительными органами было установлено, что задержанный в 2016 году в период пребывания за рубежом был завербован и переброшен в САР для подготовки боевиками.

Затем, по данным следствия, мужчину отправили в Киргизию для «оседания и создания террористического подполья». При обыске у него изъяли обрез ружья ИЖ 58-20м.