Минобороны РФ: за двое суток на восточном берегу Евфрата убиты 304 боевика, более 170 ранены
Дейр эз-Зор, 3 октября. Министерство обороны сообщило, что за двое суток на восточном берегу Евфрата были убиты 304 боевика. По данным ведомства, более 170 террористов были ранены.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за двое суток на восточном берегу Евфрата были убиты 304 боевика террористической группировки «Исламское государство»1* (ИГ, запрещена в РФ), пишет РИА Новости.
По словам Конашенкова, в течение последних двух суток авиацией ВКС России продолжалось уничтожение группировки боевиков на восточном берегу Евфрата. Подтвержденные потери террористов в данном районе составили 304 боевика убитыми и более 170 ранеными.
1 Организация запрещена на территории РФ.