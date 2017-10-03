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Минобороны РФ: за двое суток на восточном берегу Евфрата убиты 304 боевика, более 170 ранены
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    Минобороны РФ: за двое суток на восточном берегу Евфрата убиты 304 боевика, более 170 ранены

    8:31  3 Октября 2017  /обновлено: 8:42  03 Октября 2017
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    Минобороны РФ: за двое суток на восточном берегу Евфрата убиты 304 боевика, более 170 ранены

    Дейр эз-Зор, 3 октября. Министерство обороны сообщило, что за двое суток на восточном берегу Евфрата были убиты 304 боевика. По данным ведомства, более 170 террористов были ранены.

    Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за двое суток на восточном берегу Евфрата были убиты 304 боевика террористической группировки «Исламское государство»1* (ИГ, запрещена в РФ), пишет РИА Новости.

    По словам Конашенкова, в течение последних двух суток авиацией ВКС России продолжалось уничтожение группировки боевиков на восточном берегу Евфрата. Подтвержденные потери террористов в данном районе составили 304 боевика убитыми и более 170 ранеными. 

     

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #министерство обороны рф
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