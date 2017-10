На 67-м году жизни скончался легендарный рок-музыкант Том Петти

В Избранное

Малибу, 03 октября. В Калифорнии в возрасте 66 лет скончался американский рок-музыкант Том Петти.

Об этом сообщает RT со ссылкой на местные СМИ. Артист умер в больнице в окружении родных и близких. За несколько часов до кончины Петти нашли в своем доме без сознания. В медицинском учреждении врачи провели реанимационные действия, но все усилия были напрасны.

Том Петти родился 20 октября 1950 года, прославился в 70-е года, был фронтменом группы Tom Petty and the Heartbreakers. Хиты Петти — American Girl, Breakdown, Free Fallin', Learning to Fly и Refugee.