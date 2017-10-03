Глава МИД Венгрии назвал «ударом в спину» закон об образовании на Украине

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Будапешт, 3 октября. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил «естественным и нормальным» тот факт, что его страна вместе с Румынией выступают против предложенного на Украине закона «Об образовании». На прошедшей в Клуже встречи главы МИД Венгрии с его румынским коллегой Теодором Мелешкану выработали совместную позицию по украинскому закону, который существенно ограничивает права национальных меньшинств на образование.

«Гораздо лучше создавать истории успеха, чем иметь дело с конфликтами», — отметил венгерский дипломат.

Сийярто напомнил, что украинский закон об образовании противоречит условиям ассоциации между Украиной и ЕС — а ведь Будапешт и Бухарест поддержали Киев, когда украинская власть просила об ассоциации. В связи с этим глава венгерской дипломатии назвал закон об образовании «ударом в спину» сразу для двух государств, отмечает «Газета.ru». Румыния и Венгрия поддержат борьбу своих диаспор на Украине против принятия закона.

Венгерский министр отметил, что не менее серьезной угрозой считает украинские законопроекты о языке и гражданстве.

Напомним, украинский законопроект «Об образовании» вызвал резкую реакцию не только в России, но и в соседних с Украиной странах Европы. Законом, в частности, предлагается ограничить образование на языке национальных меньшинств на Украине начальной школой.