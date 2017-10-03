По факту избиения полицейским водителя машины скорой помощи в Москве возбуждено уголовное дело

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Москва, 3 октября. Полицейский с двумя сообщниками избили водителя скорой помощи, информация проверяется.

Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве, вечером 30 сентября на улице Белозерской трое неизвестных напали на водителя машины медицинской службы. Хулиганы избили мужчину и разбросали служебные документы.

Следователи проверяют информацию о нападении на сотрудника скорой помощи. Предварительно установлено, что одним из нападавших был сотрудник ОМВД Хорошево-Мневники, находившийся не при исполнении.

Если вина сотрудника полиции подтвердится, он будет уволен из органов по отрицательной статье, дисциплинарная ответственность ждет и его руководителей.

По факту избиения возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои».