Обратившийся к Путину инвалид с Камчатки получил квартиру

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Петропавловск-Камчатский, 3 октября. Обратившийся к Владимиру Путину житель Камчатки с инвалидностью получил благоустроенную квартиру вместо аварийного жилья. Об этом со ссылкой на главу администрации Елизовского городского поселения Дмитрия Щипицына сообщает «Кам 24».

По данным издания, местный житель Виталий Теплюк долгое время вместе семьей проживал в муниципальном доме с печным отоплением. С просьбой улучшить условия проживания он обратился в приемную президента России.

«Гражданин обратился в приемную Президента РФ Владимира Путина, и его просьба была услышана», — цитирует Щипицына издание.

Напомним, ранее во время выступления на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что иностранцы смогут посещать Сахалин и Камчатку по электронной визе. Новшество начнет действовать с января 2018 года, сообщает Газета.ru.