Рабочие Северной Кореи массово возвращаются из Китая на родину

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Пхеньян, 03 октября. Граждане КНДР, практиковавшие заработки на территории Поднебесной, массово возвращаются на родину. Об этом сообщает RT, ссылаясь на местные СМИ.

Причина столь повального возвращения домой рабочих из КНДР – ужесточение визового режима со стороны Китая после введенных Советом безопасности ООН санкций против Северной Кореи.

Как отмечает агентство Ренхап, в одном только городке Даньдунь до недавнего времени работали порядка 20 тысяч подданных КНДР, однако сейчас число рабочих мигрантов сократилось значительно.

Добавим, что в сентябре власти КНР распорядились не продлевать гражданам Северной Кореи визы, а также в четырехмесячный срок закрыть работающие на территории Китая фирмы, принадлежащие КНДР.

