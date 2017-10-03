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Рабочие Северной Кореи массово возвращаются из Китая на родину
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    Рабочие Северной Кореи массово возвращаются из Китая на родину

    8:12  3 Октября 2017
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    Рабочие Северной Кореи массово возвращаются из Китая на родину

    Пхеньян, 03 октября. Граждане КНДР, практиковавшие заработки на территории Поднебесной, массово возвращаются на родину. Об этом сообщает RT, ссылаясь на местные СМИ. 

    Причина столь повального возвращения домой рабочих из КНДР – ужесточение визового режима со стороны Китая после введенных Советом безопасности ООН санкций против Северной Кореи.

    Как отмечает агентство Ренхап, в одном только городке Даньдунь до недавнего времени работали порядка 20 тысяч подданных КНДР, однако сейчас число рабочих мигрантов сократилось значительно.

    Добавим, что в сентябре власти КНР распорядились не продлевать гражданам Северной Кореи визы, а также в четырехмесячный срок закрыть работающие на территории Китая фирмы, принадлежащие КНДР.
     

    Автор: Константин Терехов
    #кндр #кнр
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