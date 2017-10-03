Задержан водитель, сбивший насмерть мужчину и двух детей в Красноярске

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Красноярск, 3 октября. Полиция задержала водителя, сбившего насмерть трех человек на пешеходном переходе в городе Шарыпово Красноярского края.

Как рассказали в пресс-службе МВД России, в совершении преступления подозревается 22-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело. В полиции также добавили, что нарушитель 18 раз за год привлекался за различные административные нарушения.

Напомним, как писала Газета.ru, ДТП произошло вечером в понедельник. Водитель иномарки Mitsubishi на «зебре» сбил насмерть мужчину и двоих его детей — мальчика 11 лет и девочку на вид семи лет.