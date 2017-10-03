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Гражданку России Захарову освободили в США после заключения сделки
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    Гражданку России Захарову освободили в США после заключения сделки

    8:14  3 Октября 2017
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    Гражданку России Захарову освободили в США после заключения сделки

    Нью-Йорк, 3 октября. Россиянку Светлану Захарову, которую обвинили в попытке вымогательства денег у бывшего губернатора штата Нью-Йорк Спитцера, отпустили на свободу после заключения сделки с прокуратурой.

    Девушку арестовали в октябре 2016 года и должны были приговорить к 90 дням заключения. Так как она уже провела в нью-йоркской тюрьме на Райкерс-Айленд более 90 дней, ее в понедельник выпустили на свободу, сообщает издание The Wall Street Journal. По словам окружного прокурора Бронкса Дарсела Кларка, накануне были проведены консультации с пострадавшими и те высказались за заключение сделки.

    Напомним, что Светлана Захарова обвинялась в вымогательстве $400 тысяч у экс-губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера. Кроме того, девушку обвиняли в краже $50 тысяч и скандале, связанном с попыткой Спитцера задушить ее. 27-летняя россиянка своей вины не признала.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сделка #прокуратура
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