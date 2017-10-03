Google отменяет требование к онлайн-СМИ о бесплатном предоставлении платного контента

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Москва, 3 октября. Американская корпорация Google отменяет практику first click free, при которой интернет-издания обязаны предоставлять бесплатный доступ к платным статьям при переходе из поисковика.

Google позволит сайтам самостоятельно выбирать число материалов, предоставляемых пользователям бесплатно. Ранее компания обязывала СМИ давать бесплатный доступ минимум к трем платным статьям при переходе из поиска, передает ТАСС.

В рекомендательной форме Google все же сообщает о необходимости размещать около 10 бесплатных материалов в месяц.