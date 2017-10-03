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Экономика
Кредитная нагрузка россиян упала до рекордного минимума
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    Кредитная нагрузка россиян упала до рекордного минимума

    7:57  3 Октября 2017
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    Кредитная нагрузка россиян упала до рекордного минимума

    Москва, 3 октября. Уровень кредитной нагрузки россиян достиг минимального значения с 2014 года.

    Как пишет газета «Известия», ссылаясь на данные ОКБ, за первые полгода 2017 года показатель составил 32%. Это говорит о снижении за последние четыре года на 8%.

    Отмечается, что комфортным считается соотношение размера ежемесячных платежей по всем кредитам заемщика к уровню его дохода на уровне 30–35%.

    Как считают эксперты, позитивные сдвиги связаны с ростом доходов россиян, более строгой оценкой заемщиков кредитными организациями, а также увеличением финансовой грамотности.

    Кредитная нагрузка россиян упала до рекордного минимума

    Автор: Алия Садыкова
    #кредит #окб
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