Суд Эквадора дал санкцию на арест вице-президента

В Избранное

Кито, 03 октября. Суд Эквадора удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и выдал ордер на арест вице-президента Хорхе Гласа.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу надзорного ведомства. Высокопоставленного чиновника, и его дядю, ордер, на арест которого также выписан, прокуроры подозревают в коррупции.

Гласа подозревают в получении взяток от местной строительной компании, как сообщается, в прокуратуре есть множество доказательств коррумпированности вице-президента.

Как сам написал в Twitter Хорхе Глас, «покоряюсь против воли этому бесчестному произволу в отношении меня, все еще верю, что правосудие восторжествует, перед ним я докажу свою невиновность».