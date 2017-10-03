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Суд Эквадора дал санкцию на арест вице-президента
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    Суд Эквадора дал санкцию на арест вице-президента

    7:55  3 Октября 2017
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    Суд Эквадора дал санкцию на арест вице-президента

    Кито, 03 октября. Суд Эквадора удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и выдал ордер на арест вице-президента Хорхе Гласа.

    Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу надзорного ведомства. Высокопоставленного чиновника, и его дядю, ордер, на арест которого также выписан, прокуроры подозревают в коррупции.

    Гласа подозревают в получении взяток от местной строительной компании, как сообщается, в прокуратуре есть множество доказательств коррумпированности вице-президента.

    Как сам написал в Twitter Хорхе Глас, «покоряюсь против воли этому бесчестному произволу в отношении меня, все еще верю, что правосудие восторжествует, перед ним я докажу свою невиновность».

    Автор: Константин Терехов
    #коррупция #эквадор
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