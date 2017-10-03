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Российские пограничники задержали в Крыму находившегося в розыске украинца
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    Российские пограничники задержали в Крыму находившегося в розыске украинца

    7:58  3 Октября 2017
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    Российские пограничники задержали в Крыму находившегося в розыске украинца

    Симферополь, 3 октября. Гражданин Украины, который находился в федеральном розыске, был задержан российскими пограничниками при попытке покинуть Крым. Мужчина подозревается в мошенничестве и сбыте наркотиков.

    30-летнего жителя Киева задержали в пункте пропуска «Армянск» на севере Крымского полуострова, сообщает РИА Новости. Ранее украинец был объявлен в розыск полицией Феодосии, которая подозревает его в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ.

    Известно, что задержанный является подсудимым по уголовному делу согласно ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и находится под подпиской о невыезде. Попытка уйти от органов следствия и скрыться за пределами Российской Федерации, не увенчалась успехом.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #крым #пограничники
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