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Украина
Пытавшихся воспользоваться безвизом украинцев посадили в тюрьму в Бельгии
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    Пытавшихся воспользоваться безвизом украинцев посадили в тюрьму в Бельгии

    7:52  3 Октября 2017  /обновлено: 7:59  03 Октября 2017
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    Пытавшихся воспользоваться безвизом украинцев посадили в тюрьму в Бельгии

    Киев, 3 октября. Пытавшихся проехать в Бельгию украинцев посадили на день в тюрьму и депортировали в Киев.

    Об инциденте на своей страничке в соцсети Facebook  сообщает один из не допущенных в Бельгию украинских туристов Сергей Арутюнян. В настоящее время публикация удалена. Автор пожаловался на шутки и политические споры.

    По словам Арутюняна, он с друзьями прилетел в столицу Бельгии самолетом. Гостиницу туристы оплатил заранее. С собой у украинцев были тысяча долларов и кредитная карта. Граждане Украины надеялись на безвизовый режим с Евросоюзом. Но  бельгийские пограничники посчитали туристов подозрительными.

    В результате Арутюнян с друзьями провели день в тюрьме, после чего их отправили в Киев.

    Напомним, в конце августа президент Украины Петр Порошенко назвал вступление в силу соглашение о безвизовом режиме с Евросоюзом разрывом с «империей зла», сообщает RT.

    Автор: Алексей Громов
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