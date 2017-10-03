Пытавшихся воспользоваться безвизом украинцев посадили в тюрьму в Бельгии

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Киев, 3 октября. Пытавшихся проехать в Бельгию украинцев посадили на день в тюрьму и депортировали в Киев.

Об инциденте на своей страничке в соцсети Facebook сообщает один из не допущенных в Бельгию украинских туристов Сергей Арутюнян. В настоящее время публикация удалена. Автор пожаловался на шутки и политические споры.

По словам Арутюняна, он с друзьями прилетел в столицу Бельгии самолетом. Гостиницу туристы оплатил заранее. С собой у украинцев были тысяча долларов и кредитная карта. Граждане Украины надеялись на безвизовый режим с Евросоюзом. Но бельгийские пограничники посчитали туристов подозрительными.

В результате Арутюнян с друзьями провели день в тюрьме, после чего их отправили в Киев.

Напомним, в конце августа президент Украины Петр Порошенко назвал вступление в силу соглашение о безвизовом режиме с Евросоюзом разрывом с «империей зла», сообщает RT.