Резервный фонд России сократился на 1,5% в течение сентября

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Москва, 3 октября. По данным аналитиков Минфина России, в течение сентября российский Резервный фонд сократился в рублевом выражении на 1,5% и его объем сейчас составляет менее триллиона рублей. Еще быстрее в сентябре сокращался Фонд национального благосостояния — сократившись на 4,9%, он уменьшился до 4 трлн 210 млрд рублей.

Как отмечают в Минфине, в сентябре российские фонды сокращались в несколько раз быстрее, чем в августе, когда объем вывода средств из Резервного фонда не превысил 0,42%, а Фонд национального благосостояния сократился на 0,5%.

Аналитики указывают, что части Резервного фонда, размещенные в валюте, продолжают давать относительно небольшой совокупный доход - с середины декабря 2016 года по 30 сентября 2017 года прибыль составила около 20 млн долларов - более миллиарда рублей.

По учету различных валют объем средств в Резервном фонде составил 7,62 млрд долларов, 6,71 млрд евро и 1,1 млрд фунтов стерлингов. Фонд национального благосостояния имеет объем в 72,57 млрд долларов. По учету валют в ФНБ в Банке России размещено 19,4 млрд долларов, 18,02 млрд евро и 3,83 млрд фунтов стерлингов.